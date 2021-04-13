Парковка на Савушкина, на которой три машины провалились в яму, была незаконной

Владельцам пострадавших авто возместят ущерб.

Парковка на улице Савушкина, на которой вчера провалился асфальт, а следом за ним и три машины, была незаконной. Она находилась в охранной зоне тепловых сетей. Владелец парковки об этом знал, но ничего не предпринял. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "ТЭК СПб".

Специалисты предприятия ранее выдали бизнесмену предписание перенести парковку, последнее из них было направлено 29 марта 2021 года. Парковка не должна быть там, где проходит магистральный трубопровод. Владелец требование проигнорировал. "ТЭК" планирует разрешить ситуацию через суд.

Бездействие привело к тому, что 12 апреля у торгового комплекса "Меркурий" прорвало трубу, и три машины провалились в яму вместе с асфальтом. Автовладельцам возместят ущерб в установленном законом порядке.

Дефект на теплосети устранили к 9 утра 13-го апреля. Всего было заменено 11,5 метров ненадежного трубопровода. Горячую воду и отопление в домах не отключали, это коснулось лишь торгового центра. Тепломагистраль проложили еще в 1989 году, в связи с чем ее могут включить в программу реконструкции на ближайшие годы.

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