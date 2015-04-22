Детскую поликлинику № 44 на Мытнинской откроют 28 марта

Свои приёмы начинают врачи-педиатры участков №6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16.

Уже сегодня, 28 марта, на Мытнинской улице откроется отремонтированная часть здания детской поликлиники №44. Об этом сообщила пресс-служба администрации Центрального района.

Свои приёмы начинают врачи-педиатры участков №6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16. Также к работе приступают психолог, логопед, офтальмолог, неонатолог, невролог, эндокринолог. Также в поликлинике открываются аллергологический центр, прививочный кабинет, кабинеты забора биологического материала.

Уже с 30 марта начнут работать уролог, ортопед, кардиолог, отоларинголог.

Детская поликлиника работает по будням с 8:00 до 20:00, по выходным – с 9:00 до 15:00.

Недавно в Красном Селе открылась поликлиника на 600 пациентов в смену.

Фото: пресс-служба администрации Центрального района