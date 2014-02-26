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В Красном Селе открылась поликлиника на 600 пациентов в смену
Сегодня, 8:08
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Красном Селе открылась поликлиника на 600 пациентов в смену

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Медицинское учреждение находится в переулке Щуппа.

В Красносельском районе Петербурга 14 марта начнёт работу 93-я поликлиника для взрослых. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Медицинское учреждение находится в переулке Щуппа. Перед открытием поликлинику осмотрел губернатор Петербурга Александр Беглов.

Поликлиника рассчитана на 600 посещений в смену. В учреждении находятся отделения травматологии, хирургии, стоматологии и реабилитации, лучевой диагностики. Также здесь находится бассейн.

Ранее стало известно, что детская поликлиника №21 на проспекте Стачек откроется этим летом.

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: красное село, поликлиника, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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