В Красном Селе открылась поликлиника на 600 пациентов в смену

В Красносельском районе Петербурга 14 марта начнёт работу 93-я поликлиника для взрослых. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
Медицинское учреждение находится в переулке Щуппа. Перед открытием поликлинику осмотрел губернатор Петербурга Александр Беглов.
Поликлиника рассчитана на 600 посещений в смену. В учреждении находятся отделения травматологии, хирургии, стоматологии и реабилитации, лучевой диагностики. Также здесь находится бассейн.
Ранее стало известно, что детская поликлиника №21 на проспекте Стачек откроется этим летом.
Фото: пресс-служба Смольного
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все