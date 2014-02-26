В Красном Селе открылась поликлиника на 600 пациентов в смену

Медицинское учреждение находится в переулке Щуппа.

В Красносельском районе Петербурга 14 марта начнёт работу 93-я поликлиника для взрослых. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Медицинское учреждение находится в переулке Щуппа. Перед открытием поликлинику осмотрел губернатор Петербурга Александр Беглов.

Поликлиника рассчитана на 600 посещений в смену. В учреждении находятся отделения травматологии, хирургии, стоматологии и реабилитации, лучевой диагностики. Также здесь находится бассейн.

Ранее стало известно, что детская поликлиника №21 на проспекте Стачек откроется этим летом.

Фото: пресс-служба Смольного