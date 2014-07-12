Детская поликлиника №21 на проспекте Стачек откроется этим летом

Там с 2010 год шел капитальный ремонт.

Детская поликлиника № 21 на проспекте Стачек откроется после ремонта летом 2022 года. Она вернется к работе после затянувшегося на 12 лет капремонта. Как рассказал "Петербургскому дневнику" глава администрации Кировского района Сергей Иванов, решение этой проблемы было очень непростым.

Он отметил, что капремонт был проведен некачественно, было множество вопросов к проекту и к тем, кто готовил проектно-сметную документацию. При этом здание поликлиники является историческим, поэтому там нельзя ничего менять без согласования с КГИОП.

Ремонт должен завершиться уже этим летом и поликлиника займет свое помещение и освободит Консультативно-диагностический центр на Гладкова, 4/12, где на данный момент и проходит прием маленьких пациентов.

Также стало известно, что в Ленобласти возобновляются все виды оказания медицинской помощи детям.

Фото: Piter.tv (архив)