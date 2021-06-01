В Петербурге с 1 апреля отменят участковый и километровый тарифы

Тариф применяется на маршрутах, связывающих удаленные районы города: Петергоф, Ломоносов, Зеленогорск, Сестрорецк, Пушкин.

В рамках транспортной реформы в Петербурге с 1 апреля будет осуществлена отмена участкового и километрового тарифов. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по тарифам.

На данный момент участковый тариф установлен на 9 автобусных маршрутах Петербурга. Тариф применяется на маршрутах, связывающих удаленные районы города: Петергоф, Ломоносов, Зеленогорск, Сестрорецк, Пушкин. Данные маршруты разделены на 2 или 3 тарифных участка. Максимальная стоимость проезда по участковому "гостевому" тарифу доходит до 180 рублей и 120 рублей – по билету "Подорожник". С 1 апреля стоимость проезда на этих маршрутах будет приравнена к общегородскому тарифу и составит 60 и 40 рублей соответственно.

Километровый тариф действует на автобусных маршрутах, связывающих Петербург и Ленобласть. В 2021 году был установлен предельный тариф не более 5,7 рублей за километр. Максимальная стоимость оплаты проезда доходит до 200 рублей. Начиная с 1 апреля цена проезда на автобусных маршрутах пригородного сообщения будет также составлять 60 рублей по "гостевому" тарифу и 40 рублей по "Подорожнику".

Также с 1 апреля вводится новый тариф "60 минут". У владельце "Подорожника" будет возможность использовать пересадочный тариф, по которому стоимость первой поездки на социальном наземном транспорте составит 40 рублей, стоимость второй поездки – 10 рублей, третья и последующие поездки в течение часа будут бесплатны.

Ранее стало известно, что билеты на общественный транспорт в Петербурге планируют продавать в магазинах.

Фото: Piter.tv