Билеты на общественный транспорт в Петербурге планируют продавать в магазинах

Депутат Алексей Цивилёв отметил, что не всегда удобно ради разового билета на общественный транспорт спускаться в подземку.

Билеты на общественный транспорт Петербурга могут начать продавать в магазинах. Информация об этом появилась в группе "Приёмная депутата Алексея Цивилёва".

Разовые билеты на общественный наземный транспорт, в котором с 1 апреля нельзя будет расплатиться наличными, можно было бы покупать в газетных киосках и продуктовых магазинах, а не только в точках продаж "Организатора перевозок" и метро. С таким предложением Алексей Цивилёв обратился к главе Комтранса Кириллу Полякову.

Депутат отметил, что не всегда удобно ради разового билета на общественный транспорт спускаться в подземку. К тому же, в Петербурге есть множество микрорайонов, где нет метро.

С 1 апреля в городе начнет действовать транспортная реформа, в рамках которой Петербург начнёт поэтапно отказываться от наличных при оплате проезда.

Ранее Беглов доложил Путину, как пройдет в Петербурге транспортная реформа.

Фото: ВКонтакте / Приемная депутата Алексея Цивилева; Piter.tv