Что произошло в Петербурге 26 января: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события среды, 26 января.

Что произошло в Петербурге в среду, 26 января? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Рухнувшая с крыши в центре Петербурга глыба льда убила домашнюю собаку.

Трагедия произошла днем 25 января на Малодетскосельском проспекте, 22/9. От свалившейся глыбы собака умерла на месте, очевидцы рассказали, что опасный участок не был никак огорожен. После случившегося сотрудники ЖЭКа убрали на участке наледь и развесили объявления и сигнальные ленты.

На Октябрьской набережной столкнулись пять легковых машин.

ДТП случилось рано утром, причиной, по словам очевидцев, стали "летчики" и гололед. После столкновения автомобили раскидало по обочине и центру дороги, однако авария не вызвало серьезных пробок.

Еще одно массовое ДТП произошло на Митрофаньевском шоссе: в каком состоянии находятся водители и пассажиры трех автомобилей, пока неизвестно. Два других ДТП заметили на Предпортовой и Французском мосту: там столкнулись шесть и четыре машины соответственно.

Вице-губернатор Повелий заявил, что он не удовлетворен качеством уборки в Петербурге.

Чиновник отметил, что ситуацию подпортили температурные скачки и отток рабочих кадров из-за пандемии. Повелий пообещал, что в Смольном сделают выводы из сложившейся ситуации, а также подчеркнул, что "губернатор принимает все эти наши промахи, все эти ситуации, как личное горе".

Росгвардейцы спасли мужчину и организовали эвакуацию жильцов в Петроградском районе.

Возгорание в доме на Петрозаводской улице бойцы Росгвардии заметили рано утром. Росгвардейцы вызвали на место пожарных и скорую помощь, а сами эвакуировали жильцов и поднялись на этаж, откуда валил густой дым. В одной из квартир они нашли мужчину, надышавшегося угарным газом и получившего ожоги. Его спасли и передали медикам.

Главой экономической полиции Петербурга и Ленобласти стал начальник УЭБ Москвы Лобанов.

В столице он де-юре занимал аналогичную должность в течение трех лет. Место главы петербургского УЭБ освободилось после масштабных проверок МВД, по итогам которой уволили начальника Ульянова, главу УСБ Васильева, заместителей Ульянова – Смирнова и Кузяев, а также руководителя знаковой оперативно-разыскной части Казакова.

15 человек пострадали в ДТП с маршруткой в Пушкинском районе.

Маршрутка врезалась в фуру с прицепом около 11.00 на перекрестке Ленсоветовской дороги и Московского шоссе. В салоне находились 15 пассажиров, все они, включая водителя, получили травмы различной степени тяжести. Проводится проверка.

Коллаж: Piter.TV

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВКонтакте; пресс-служба УВО по городу и области; прокуратура Петербурга