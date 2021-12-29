На Предпортовой и Французском мосту произошли массовые аварии

Утром в среду в городе произошло несколько массовых ДТП.

Утром в среду, 26 января, очевидцы сообщили в соцсетях о нескольких массовых аварий в разных районах Петербурга.

Так, очередное ДТП произошло на Предпортовой улице. Судя по опубликованным кадрам, столкнулись шесть машин, которые заняли правую полосу. Другим участникам движения приходится держаться левой стороны. На данный момент на участке почти нет пробки.

О второй аварии сообщили немного позже.

Массовые ДТП на Французском мосту над бассейном Обводного канала и далее по путепроводу. Четверо в правом двое в левом [ряду, – прим. ред.]. И так понимаю одновременно. отметили очевидец

В комментариях горожане напоминают о гололедице на дорогах из-за резкой смены погоды.

Еще массовые ДТП произошли на Митрофаньевском шоссе и на Октябрьской набережной.

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