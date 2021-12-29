Серьезной пробки на участке уже нет.

Рано утром в среду, 26 января, на Октябрьской набережной столкнулись пять машин, сообщили очевидцы в соцсетях.

Одной из участников массового ДТП оказалась машина такси. На опубликованных кадрах видно, что машины раскидало по трассе после столкновения в разные стороны: одна оказалась на обочине, две – в центре дороги. Судя по данным "Яндекс.Карты" серьезной пробки на момент публикации уже нет.

В комментариях горожане отметили, что авария произошла из-за летчиков. Некоторые напомнили, что из-за резкого перепада температур на дорогах появился гололед.

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