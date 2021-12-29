Утром на Митрофаньевском шоссе произошло тройное ДТП

Как уточнил очевидец, автомобиль Kia пострадал сильнее всего, у него есть повреждения и спереди и сзади.

Утром 26 января ситуацию на дороге осложнило тройное ДТП на Митрофаньевском шоссе. Об этом сообщил читатель Piter.tv.

На Митрофаньевском шоссе произошла авария с участием трех легковушек. По данным на 8:20, на месте не было ни скорой, ни ГИБДД. Все три машины разбросало по нескольким полосам, что создало пробку на съезде с Митрофаньевского моста.

Как уточнил очевидец, автомобиль Kia пострадал сильнее всего, у него есть повреждения и спереди и сзади.

В конце прошлой недели на трассе "Кола" произошло смертельное ДТП.

Видео: Piter.tv