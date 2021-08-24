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Разыскиваются подпольные добытчики криптовалюты на Митрофаньевском шоссе

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Предварительно, речь идет об ущербе в размере почти 10 млн рублей.

Полицейские ликвидировали подпольную майнинговую ферму на Митрофаньевском шоссе. Разыскиваются ее владельцы, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Незаконную добычу криптовалюты организовали в ангаре в промзоне. В помещении площадью несколько сотен "квадратов" размещались десятки единиц вычислительной техники. Ферма была запитана через главный распределительный щит к соседней подстанции. 

Представители электросетевой компании подсчитали приблизительные убытки и составили технические акты. Предварительно, речь идет об ущербе в размере почти 10 млн рублей. Все обнаруженное оборудование изъято и передано на хранение на специализированный склад. Возбуждено уголовное дело по ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). 

Видео, фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: криптовалюта, митрофаньевское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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