Разыскиваются подпольные добытчики криптовалюты на Митрофаньевском шоссе

Предварительно, речь идет об ущербе в размере почти 10 млн рублей.

Полицейские ликвидировали подпольную майнинговую ферму на Митрофаньевском шоссе. Разыскиваются ее владельцы, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Незаконную добычу криптовалюты организовали в ангаре в промзоне. В помещении площадью несколько сотен "квадратов" размещались десятки единиц вычислительной техники. Ферма была запитана через главный распределительный щит к соседней подстанции.

Представители электросетевой компании подсчитали приблизительные убытки и составили технические акты. Предварительно, речь идет об ущербе в размере почти 10 млн рублей. Все обнаруженное оборудование изъято и передано на хранение на специализированный склад. Возбуждено уголовное дело по ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).

Видео, фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти