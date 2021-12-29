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Сотрудники полиции проверяют обстоятельства смертельного ДТП на трассе "Кола"
Сегодня, 12:20
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Сотрудники полиции проверяют обстоятельства смертельного ДТП на трассе "Кола"

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В аварии погибла женщина.

В пятницу, 21 января, на трассе "Кола" на 90 км автодороги произошло  ДТП, которое закончилось смертью жительницы Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Автоледи находилась за рулем "Дэу Нексия" и ехала в сторону Мурманска. Водитель не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, врезавшись в иномарку. 

От удара автомобиль женщины серьезно повредился. Пострадавшая погибла на месте. По факту случившегося началась проверка. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что около ТЦ "Мега Парнас" ночью произошло массовое ДТП.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: дэу нексия, обстоятельства аварии, проверка, смертельное дтп, трасса кола
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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