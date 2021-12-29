Около ТЦ «Мега Парнас» ночью произошло массовое ДТП

Участниками аварии стали 11 автомобилей.

В ночь на 23 января на КАД образовалась пробка из-за массового ДТП около развязки с проспектом Энгельса. Автомобили столкнулись возле ТЦ "Мега Парнас". Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Участниками инцидента стали 11 машин. По предварительным данным, никто не пострадал. На место случившегося прибыли машины ДПС и скорая помощь. Проводится проверка по факту ДТП, уточняются обстоятельства аварии.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Московском шоссе столкнулись фура и маршрутка – есть пострадавшие.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург