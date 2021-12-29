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На Московском шоссе столкнулись фура и маршрутка – есть пострадавшие
Сегодня, 17:35
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На Московском шоссе столкнулись фура и маршрутка – есть пострадавшие

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В момент ДТП в общественном транспорте находилось 12 человек.

Жесткая автомобильная авария сегодня, 22 января, произошла на Московском шоссе у дома № 50. Дорогу не поделили грузовик и маршрутка №201. 

В результате случившегося пострадали четыре человека. Травмы получили две женщины и оба водителя. Одному из них зажало ноги. Пассажирки отделались ушибами. 

На данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося. Проводится проверка. На место аварии прибыли сотрудники ДПС.

Ранее на Piter.tv: горит здание, в котором расположена станция метро "Старая Деревня".

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: маршрутка, московское шоссе, страшная авария
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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