На Московском шоссе столкнулись фура и маршрутка – есть пострадавшие

Жесткая автомобильная авария сегодня, 22 января, произошла на Московском шоссе у дома № 50. Дорогу не поделили грузовик и маршрутка №201.
В результате случившегося пострадали четыре человека. Травмы получили две женщины и оба водителя. Одному из них зажало ноги. Пассажирки отделались ушибами.
На данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося. Проводится проверка. На место аварии прибыли сотрудники ДПС.
Ранее на Piter.tv: горит здание, в котором расположена станция метро "Старая Деревня".
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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