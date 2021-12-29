Видео: горит здание, в котором расположена станция метро "Старая Деревня"

Вестибюли закрыли на вход и выход.

В субботу, 22 января, на станции метро "Старая Деревня" произошел пожар. Об этом сообщили читатели Piter.tv.

По информации пресс-службы петербургской подземки, на втором этаже административного здания над кассовым залом было замечено задымление. На место случившегося вызвали спасателей.

С 16:50 станцию метро закрыли. Поезда курсируют без остановки на "Старой Деревне". Позже стало известно, что работы по ликвидации пожара завершили. В скором времени станция возобновит работу.

ГКУ "Организатор перевозок" рекомендует горожанам добираться наземным транспортом. Так, около станции метро "Пионерская" останавливается автобус №93 и троллейбус №40. До станции метро "Комендантский проспект" можно добраться на автобусах № 125, 126. Около станции "Беговая" остановку делают автобусы №93, 101, 101А, 216 и трамвай №19.

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Видео: Piter.tv