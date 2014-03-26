Видео: в Доме связи петербургской подземки на Одоевского произошло короткое замыкание

Сегодня, 17 октября, в Василеостровском районе Петербурга произошло короткое замыкание в Доме связи метрополитена на Одоевского, 29. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.
Задымление на втором этаже здания заметили около 10:15 утра. Всех посетителей срочно эвакуировали. Около 20 человек вывели на улицу. В результате случившегося никто не пострадал.
Прибыв по адресу, пожарные осмотрели помещение. Очагов возгорания они не нашли. Спустя время дым рассеялся.
Ранее на Piter.tv сообщили, что появились фотографии квартир после пожара в доме Чубакова.
Видео: Piter.tv
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