  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:35
63
mapero Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Видео: в Доме связи петербургской подземки на Одоевского произошло короткое замыкание

0 0

Около 20 посетителей эвакуировали из-за задымления.

Сегодня, 17 октября, в Василеостровском районе Петербурга произошло короткое замыкание в Доме связи метрополитена на Одоевского, 29. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах. 

Задымление на втором этаже здания заметили около 10:15 утра. Всех посетителей срочно эвакуировали. Около 20 человек вывели на улицу. В результате случившегося никто не пострадал.

Прибыв по адресу, пожарные осмотрели помещение. Очагов возгорания они не нашли. Спустя время дым рассеялся. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что появились фотографии квартир после пожара в доме Чубакова.

Видео: Piter.tv

Теги: задымление дом связи метрополитена, метро, пожар в метро, улица одоевского
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии