Появились фотографии квартир после пожара в доме Чубакова

Косьмин утверждает, что после пожара у некоторых жителей украли стиральные машины.

В субботу, 16 октября, появились фотографии сгоревших квартир в доме Чубаковаа набережной реки Карповки. Их опубликовал в своем инстаграме автор блога о старом фонде Максим Косьмин.

По словам Косьмина пишет, больше всего пострадала "дворовая часть" сгоревшей квартиры, соседские — затопило. Косьмин утверждает, что после пожара у некоторых жителей украли стиральные машины.

Напомним, в прошлую субботу, 9 октября, на набережной Карповки 30/15 в жилом доме произошел пожар. Пламя охватило кровлю семиэтажного здания. Пожарные боролись с огнем более 12 часов. Его удалось потушить к 6 часам утра 10 октября.

В результате пострадали 24 квартиры, в том числе 14 коммуналок. Полностью выгорела одна коммуналка, состоящая из 4 комнат. Среди людей пострадавших нет, во время пожара из дома эвакуировали сотню человек.

Ранее суд Петербурга запретил гендиректору "Мастер Руф" подходить к зданию.

Фото: Instagram / maax_sf