Суд Петербурга запретил гендиректору "Мастер Руф" подходить к зданию

Суд не стал заключать под стражу Малахова, но запретил покидать Петербург и Ленинградскую область, приближаться к дому Чубакова по набережной Карповки ближе, чем на 100 м.

В субботу, 16 октября, Петроградский суд Петербурга избрал меру пресечения Ивану Малахову гендиректору компании "Мастер Руф", которая делала капитальный ремонт в доме Чубакова. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Суд не стал заключать под стражу Малахова, но запретил покидать Петербург и Ленинградскую область, приближаться к дому Чубакова по набережной Карповки ближе, чем на 100 м, общаться со свидетелями, экспертами, потерпевшими по делу. Добавим, что обвиняемый просил у суда меру в виде залога.

В ходатайстве указали, что обвиняемый использовал тепловую электрическую пушку во время ремонта в одной из квартире в доме Чубакова и "умышленно, надлежащим образом не обеспечил эксплуатацию данного оборудования". Согласно версии правоохранительных органов, для проживающих в указанной комнате была создана реальная угроза жизни и здоровью.

Кроме этого, следствие утверждает, что в день пожара, 9 октября, при проведении работ на 7-м этаже дома из-за нарушений неустановленными сотрудниками организации правил безопасности произошло возгорание кровли дома. Так, неустановленное следствием лицо совершило преступление по статье нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

Ранее Piter.tv сообщал, что в результате пожара в доме Чубакова пострадали 24 квартиры, в том числе 14 коммуналок. Полностью выгорела одна коммуналка, состоящая из 4 комнат.

Фото: Piter.tv