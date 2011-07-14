В Петербурге расследуют причины пожара в доме Чубакова на набережной Карповки

В результате пожара пострадали 25 квартир из 38.

Пожар в доме Чубакова на набережной Карповки, произошедший вечером в субботу, 9 октября, расследуется сотрудниками правоохранительных органов.

В прокуратуре рассказали, что материалы проверки направили в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. Так, возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба). По данным следствия, в феврале прошлого года был заключен договор между Фондом капремонта и компанией "Мастер Руф", при производстве работ подрядчик нарушил правила безопасности, что привело к возгоранию кровли и ущербу в 8,8 млн рублей.

В результате пожара пострадали 25 квартир, а около 30 человек воспользовались временным жильем. По данным ГУ МЧС, огонь объял 800 "квадратов".

Ранее мы писали, что пожар в доме Чубакова полностью ликвидировали.

Фото: Piter.tv