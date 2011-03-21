Пожар в доме Чубакова полностью ликвидировали

Почти 130 спасателей участвовали в тушении возгорания.

В воскресенье, 10 октября, к 6 часам утра пожар на набережной Карповки, 30/15, полностью ликвидировали. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Известно, что огонь распространился по площади 800 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 100 человек. В результате возгорания никто не пострадал.

С огнем боролись 128 пожарных на 29 спецмашинах.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в доме Чубакова произошел крупный пожар.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб