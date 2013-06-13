МЧС: локализовали пожар в доме Чубакова на набережной Карповки

На данный момент происходит очаговое тление на площади 300 квадратных метров.

Как стало известно в субботу вечером, 9 октября, в 22:36 удалось локализовать пожар на площади 800 квадратных метров в доме Чубакова на набережной реки Карповки. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Петербургу.

По данным ведомства, на данный момент происходит очаговое тление на площади 300 квадратных метров. Кроме этого, ранг пожара снижен до №2.

Напомним, что в 18:16 на пульт управления МЧС по Петербургу поступило сообщение о пожаре на набережной реки Карповки в доме 30/15, в Петроградском районе. В 19:11 повышен до номера 3. По данным МЧС, из дома эвакуировали 100 человек, сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

В настоящий момент с огнем борются 128 пожарных и 29 единиц техники.

Недавно Piter.tv писал, что жители Дома Чубакова сообщили об обрушении потолка и проседании пола.Ранее на доме зафиксировали многочисленные трещину и просадку.

Ранее стали известны детали гибели актера во время оперы "Садко" в Большом театре.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб