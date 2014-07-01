Стали известны детали гибели актера во время оперы "Садко" в Большом театре

Сначала зрители подумали, что произошедшее - часть спектакля. Однако позже выяснилось, что это нет так.

На сцене Большого театра во время оперы "Садко" актер Евгений Кулеш не успел отойти во время смены декораций, что и стало причиной трагической смерти. Трагедия произошла в субботу, 9 октября.

Как рассказал Павел Северинцев, очевидец, в своем Instagram-аккаунте, сначала зрители подумали, что произошедшее - часть спектакля. Однако позже выяснилось, что это нет так. Северинцев сообщил, что в самом начале, когда декорации спускались сверху на сцену, актёр не успел отойти.

Добавим, что спектакль прервали словами: "Стоп! Стоп! Вызовите скорую. Здесь кровь!". Позже был объявлен антракт, а затем сообщили об отмене спектакля.

Ранее на 65-м году жизни скончался актер Андрей Дубовский.

Фото: pexels, Instagram / pavelseverinets