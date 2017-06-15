На набережной Карповки в жилом доме горит мансарда

В 19:11 ранг пожара повышен до номера 3.

В субботу, 9 октября, в 18:16 на пульт управления МЧС по Петербургу поступило сообщение о пожаре на набережной реки Карповки в доме 30/15, в Петроградском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В шестиэтажном жилом доме загорелась мансарда, площадь, охваченная огнем, составляет 600 квадратных метров. В 18:28 пожару присвоен номер 1БИС. В 19:11 повышен до номера 3.

В настоящий момент с огнем борются 80 пожарных и 18 единиц техники.

Ранее на Красной улице 10 пожарных тушили гараж.

Фото: Twitter / SanAlmaro