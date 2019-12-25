На Красной улице 10 пожарных тушили гараж

В гараже по всей площади горел мусор.

В субботу, 9 октября, в 14:14 на пульт управления МЧС по Петербургу и Ленобласти поступило сообщение о пожаре на Красной улице, 48, в Красносельском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В бетонном, крытом мягкой кровлей, размером 3х4 метра гараже по всей площади горел мусор. Пожар ликвидировали в 14:34. По предварительной информации, никто не пострадал. К ликвидации привлекли 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Ранее мы писали, что на Вознесенском шоссе ночью горел гараж. Огонь ликвидировали спустя 30 минут. Информация о пострадавших не поступала.

Фото: Piter.tv

