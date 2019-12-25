На Вознесенском шоссе ночью горел гараж

Огонь ликвидировали спустя 30 минут. Информация о пострадавших не поступала.

В Колпинском районе в ночь на субботу, 9 октября, горел гараж. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Около 23:56 на Вознесенском шоссе очевидец заметил задымление на участке, где расположены гаражи. Он обратился в дежурную часть службы спасения и рассказал об увиденном. Спасатели отправились на ликвидацию возгорания. Прибыв по заданному адресу, они обнаружили, что горит деревянный гараж.

Огонь потушили в 00:25. В результате случившегося никто не пострадал. Находящиеся вблизи постройки не повредились. На данный момент выясняется причина возгорания.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на проспекте Большевиков пожарные утром тушили студенческое общежитие.

Фото: Piter.tv