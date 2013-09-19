  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:22
96
romasdaria Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура займется пожаром в доме Чубакова на набережной Карповки

0 0

В ведомстве установят причины и обстоятельства происшествия.

Прокуратура Петроградского района организовала проверку в связи с пожаром, который вспыхнул в доме на набережной реки Карповки. Пожар начался вечером в субботу, 9 октября. 

Сообщается, что в ведомстве установят причины и обстоятельства происшествия. Также будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности. 

Напомним, в 18:16 на пульт управления МЧС по Петербургу поступило сообщение о пожаре на набережной реки Карповки в доме 30/15, в Петроградском районе. В 19:11 повышен до номера 3. По данным МЧС, из дома эвакуировали 100 человек, сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

В настоящий момент с огнем борются 128 пожарных и 29 единиц техники. 

Ранее на петербургской дамбе с 11 октября попеременно перекроют полосы движения.

Видео: Telegram / МЧС

Теги: дом чубакова пожар, карповка пожар
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии