Прокуратура займется пожаром в доме Чубакова на набережной Карповки

В ведомстве установят причины и обстоятельства происшествия.

Прокуратура Петроградского района организовала проверку в связи с пожаром, который вспыхнул в доме на набережной реки Карповки. Пожар начался вечером в субботу, 9 октября.

Сообщается, что в ведомстве установят причины и обстоятельства происшествия. Также будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности.

Напомним, в 18:16 на пульт управления МЧС по Петербургу поступило сообщение о пожаре на набережной реки Карповки в доме 30/15, в Петроградском районе. В 19:11 повышен до номера 3. По данным МЧС, из дома эвакуировали 100 человек, сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

В настоящий момент с огнем борются 128 пожарных и 29 единиц техники.

Ранее на петербургской дамбе с 11 октября попеременно перекроют полосы движения.

Видео: Telegram / МЧС