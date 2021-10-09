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Появилось видео горящей мансарды на набережной реки Карповки

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По данным МЧС, из дома эвакуировали 100 человек, сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

В субботу, 9 октября, появилось видео горящей мансарды на набережной реки Карповки. Его опубликовали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте".

На кадрах видео можно наблюдать, что вся мансарда, площадью 600 квадратных метров, охвачена огнем. В небо валит столб черного дыма. По словам свидетелей, некоторые въезды заблокировали. По данным МЧС, из дома эвакуировали 100 человек, сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

Напомним, в 18:16 на пульт управления МЧС по Петербургу поступило сообщение о пожаре на набережной реки Карповки в доме 30/15, в Петроградском районе. 

В шестиэтажном жилом доме загорелась мансарда, площадь, охваченная огнем, составляет 600 квадратных метров. В 18:28 пожару присвоен номер 1БИС. В 19:11 повышен до номера 3.

В настоящий момент с огнем борются 80 пожарных и 18 единиц техники. 

Ранее на Красной улице 10 пожарных тушили гараж, в котором горел мусор. 

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Видео: Telegram / Мегаполис, Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: мансарда пожар, набережная реки карповки
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей, Картина дня,

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