Троллейбусный маршрут №34 продлят с 12 января

Трассу продлят до 14 июля по рабочим дням.

Во вторник, 11 января, стало известно, что на время ремонта трамвайных путей на Карповке продлевается трасса троллейбуса № 34. Об этом сообщили в "Горэлектротрансе".

Трассу продлили для улучшения транспортного обслуживания населения, пока ремонтируются трамвайные пути на набережной реки Карповки (с 12 января до 14 июля трамвайное движение на участке закрыто).

Троллейбусы №34 следуют от Тихорецкого проспекта по действующей трассе до Большого проспекта П.С., далее до конечной станции "проспект Добролюбова". Обратно маршрут проляжет по проспекту Добролюбова, переулкам Талалихина и Нестерова, потом по Большой Пушкарской улице, Каменноостровскому проспекту.

Напомним, что трамвайное движение на участке закрыли с 28 декабря. Из-за этого трамвай №40 следует от Тихорецкого проспекта до Сердобольской улицы, далее по Большому Сампсониевскому проспекту, 1-му Муринскому проспекту, Лесному проспекту, Гренадерской улице. Обратно следует по Гренадерской улице, Большому Сампсониевскому проспекту, улице Смолячкова, Лесному проспекту, Гренадерскому мосту, улице Чапаева, Большой Монетной улице, улице Котовского и по действующей трассе до конечной станции "улица Кораблестроителей".

Фото: Piter.tv