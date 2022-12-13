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На набережной реки Карповки 13 мая откроется SUP-сезон
Сегодня, 16:49
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На набережной реки Карповки 13 мая откроется SUP-сезон

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Маршрут сап-серферов включает реку Карповку, Большую Невку и Малую Невку.

В субботу, 13 мая, на набережной Карповки открывается станция SUP-серфинга. Участники праздничной церемонии открытия преодолеют дистанцию 7 км вокруг Аптекарского острова. Об этом сообщили в пресс-службе Медиацентра  Санкт-Петербурга. 

Маршрут сап-серферов включает реку Карповку, Большую Невку и Малую Невку. Финишируют участники на Карповке. 

Планируется участие членов Правительства Санкт-Петербурга, депутатов ЗакСа Петербурга, главы администрации Петроградского района, спортсменов и жителей города.

Здесь пройдут бесплатные занятия с инструкторами. На набережной Карповки напротив Ботанического сада установили раздевалки и комнаты отдыха. 

Ранее на Piter.tv: в "Приюте Белоснежки" 13 мая пройдет День Лося.

Фото: Телеграм / Пресс-сек Красногвардейского

Теги: набережная реки карповки, отдых, развлечения, сапы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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