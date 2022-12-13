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В "Приюте Белоснежки" 13 мая пройдет День Лося
Сегодня, 16:22
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В "Приюте Белоснежки" 13 мая пройдет День Лося

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Посетителей будут развлекать аниматоры и музыканты. Кроме того, все желающие смогут попасть на экскурсию по звероферме.

В субботу, 13 мая, в "Приюте Белоснежки" пройдет День Лося. Об этом сообщили в tg-канале организации. 

В Волосовском районе Ленобласти проведут мероприятие, на котором расскажут об обитателе региона, которого автомобилисты часто встречают на дорогах. 

Фестиваль начнется в 12:00. Цель праздника – привлечение внимания и информирование населения о возможных проблемах взаимодействия с лосями в период весны и начала лета.

Жители Петербурга и Ленобласти смогут пообщаться со специалистами-лосеведами и узнать, чем питаются животные, можно ли их трогать и как помочь зверям, попавшим в беду. Кроме того, они смогут познакомиться с лосем Степой, который живет в "Приюте Белоснежки". 

Посетителей будут развлекать аниматоры и музыканты. Кроме того, все желающие смогут попасть на экскурсию по звероферме.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти водителей предупредили об активности лосей.

Фото: Телеграм / Приют Белоснежки The Snow White"s Shelter

Теги: ленобласть, лень лося, приют белоснежки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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