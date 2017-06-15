На петербургской дамбе с 11 октября попеременно перекроют полосы движения

Ограничения начнут действовать с 11 октября и будут связаны с ремонтом асфальтобетонного покрытия.

В субботу, 9 октября, стало известно, что на петербургской дамбе в течение 20 дней будут действовать ограничения движения. Об этом сообщили в пресс-службе дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений.

Ограничения начнут действовать с 11 октября и будут связаны с ремонтом асфальтобетонного покрытия. Работы продлятся до 31 октября. Как рассказали в Дирекции КЗС, плановые работы пройдут на участках 117 км -141 км САД с Невской и Финской стороны.

Ранее на трассе "Скандинавия" в районе Выборга введут реверсивное движение.

Фото: pexels

