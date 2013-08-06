На трассе "Скандинавия" в районе Выборга введут реверсивное движение

С 11 октября по 10 ноября на путепроводе через железную дорогу Выборг-Житково ограничат скорость до 40 км/ч.

На 136-м километре трассы "Скандинавия" в связи с проведением ремонтных работ введут реверсивное движение. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Движение будет ограничено с 11 октября по 10 ноября. На путепроводе через железную дорогу Выборг-Житково максимальная разрешенная скорость движения составит 40 км/ч. Отмечается, что на данном участке всего две полосы движения. Регулирование транспортных потоков будет осуществляться благодаря светофору.

На территории в указанный период времени дорожники будут проводить работы по замене металлического деформационного шва.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на трассе "Кола" в Ленинградской области ограничат движение.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".