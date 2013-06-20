На трассе "Кола" в Ленинградской области ограничат движение

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за временные неудобства и просит учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

В пятницу, 8 октября, в ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сообщили Piter.tv, что с 11 по 22 октября на двух путепроводах на 19 км Р-21 "Кола" введут ограничение пропускной способности.

Отмечается, что с производством работ по восстановлению четырех модульных резинометаллических деформационных швов и пришовных зон выполненных из полимербетона, на путепроводе через железную дорогу Заневский Пост - Мга и путепроводе через скотопрогон будет поочерёдно перекрываться одна полоса движения в направлении города.

Отмечается, что на участке всего четыре полосы для движения, по две в каждом направлении. В ведомсте уточнили, что только одна будет свободна в сторону Петербурга. ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за временные неудобства и просит учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

Ранее мы писали, что туристический трамвай в Петербурге изменит маршрут до ноября.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"