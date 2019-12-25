Туристический трамвай в Петербурге изменит маршрут до ноября

Изменения связаны с ремонтными работами на Литейном проспекте.

С воскресенья, 10 октября, туристический трамвай Петербурга изменит маршрут, сообщили в пресс-службе "Горэлектротранса". Изменения продлятся до 10 ноября.

Уточняется, что "Первый туристический" ретротрамвай отправится по трассе Т5: от конечной станции "Музей городского электрического транспорта" по Среднему проспекту В.О, Тучкову мосту, проспекту Добролюбова, Кроверкскому проспекту, Троицкому мосту, Садовой улице до конечной станции "Площадь Тургенева". Такие изменения связаны с ремонтом трамвайных путей на Литейном проспекте.

Ранее мы писали, что в Петербург до конца месяца поступят 250 автобусов на газомоторном топливе.

Фото: Горэлектротранс / Телеграм