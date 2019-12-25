В Петербург до конца месяца поступят 250 автобусов на газомоторном топливе

На данный момент более 100 автобусов на газе перевозят пассажиров.

На Х Петербургском международном газовом форуме председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков заявил, что до конца октября в город поступят 250 автобусов, работающих на газомоторном топливе.

В парках уже находятся 134 ЛИАЗа большой вместимости и 7 МАЗов среднего класса. Ко всему прочему, уже более ста автобусов перевозят горожан. По словам Полякова, транспортные компании закупают автобусы, работающие исключительно на экологически чистом виде топлива.

Ранее мы писали, что в Петербурге пустят 50 новых автобусов "Волгабас".

Фото: Piter.tv