В Петербурге пустят 50 новых автобусов "Волгабас"

Автобусы работают на сжиженном природном газе.

В Петербург прибыли 50 новых автобусов модели "Волгабас", сообщили в комитете по транспорту.

Автобусы будут обслуживать город, отмечается, что они работают на сжиженном природном газе. В салонах установлены системы видеонаблюдения и пожаротушения, зарядки для телефонов и автоинформаторы. Также автобусы могу наклонять кузов в сторону дверей, чтобы облегчить процесс уборки салона.

Также автобусы оборудованы для пассажиров с ограниченными возможностями или проблемами со зрением. Планируется, что "Волгабасы" начнут курсировать в этом месяце.

Ранее мы писали, что на трех автобусных маршрутах между Петербургом и Ленобластью вводится льготный проезд.

Видео: Volgabus Group Official / Вконтакте