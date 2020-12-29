В Петербурге пустят 50 новых автобусов "Волгабас"

В Петербург прибыли 50 новых автобусов модели "Волгабас", сообщили в комитете по транспорту.
Автобусы будут обслуживать город, отмечается, что они работают на сжиженном природном газе. В салонах установлены системы видеонаблюдения и пожаротушения, зарядки для телефонов и автоинформаторы. Также автобусы могу наклонять кузов в сторону дверей, чтобы облегчить процесс уборки салона.
Также автобусы оборудованы для пассажиров с ограниченными возможностями или проблемами со зрением. Планируется, что "Волгабасы" начнут курсировать в этом месяце.
Ранее мы писали, что на трех автобусных маршрутах между Петербургом и Ленобластью вводится льготный проезд.
Видео: Volgabus Group Official / Вконтакте
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