На трех автобусных маршрутах между Петербургом и Ленобластью вводится льготный проезд

Льготным проездом могут воспользоваться как жители Ленобласти, так и жители Петербурга.

С пятницы, 1 октября, еще на трех автобусных маршрутах, связывающих Петербург и Ленобласть, будет предоставляться льготный проезд. Об этом сообщил региональный комитет по транспорту.

Льготы вводятся на следующих маршрутах:

№600 "Первомайское – метро "Беговая""

№680 "Рощино – метро "Проспект Просвещения""

№888 "Извара – Балтийский вокзал".

Льготным проездом могут воспользоваться как жители Ленобласти, так и жители Петербурга.

В Выборге автобус № 10 пойдет по новому расписанию.

Фото: pexels