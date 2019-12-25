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На трех автобусных маршрутах между Петербургом и Ленобластью вводится льготный проезд
Сегодня, 10:55
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На трех автобусных маршрутах между Петербургом и Ленобластью вводится льготный проезд

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Льготным проездом могут воспользоваться как жители Ленобласти, так и жители Петербурга.

С пятницы, 1 октября, еще на трех автобусных маршрутах, связывающих Петербург и Ленобласть, будет предоставляться льготный проезд. Об  этом сообщил региональный комитет по транспорту. 

Льготы вводятся на следующих маршрутах:

№600 "Первомайское  – метро "Беговая""

№680 "Рощино – метро "Проспект Просвещения""

№888 "Извара – Балтийский вокзал".

Льготным проездом могут воспользоваться как жители Ленобласти, так и жители Петербурга.

В Выборге автобус № 10 пойдет по новому расписанию.

Фото: pexels

Теги: автобус, льготный проезд
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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