На трех автобусных маршрутах между Петербургом и Ленобластью вводится льготный проезд

С пятницы, 1 октября, еще на трех автобусных маршрутах, связывающих Петербург и Ленобласть, будет предоставляться льготный проезд. Об этом сообщил региональный комитет по транспорту.
Льготы вводятся на следующих маршрутах:
№600 "Первомайское – метро "Беговая""
№680 "Рощино – метро "Проспект Просвещения""
№888 "Извара – Балтийский вокзал".
Льготным проездом могут воспользоваться как жители Ленобласти, так и жители Петербурга.
В Выборге автобус № 10 пойдет по новому расписанию.
Фото: pexels
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