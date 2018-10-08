В Петербурге завершена приемка 102 новых автобусов "ЛиАЗ-6213" и Volgabus-6271

Транспортные средства доступны для маломобильных петербуржцев, оборудованы мультимедийными и информационными системами.

В Петербурге завершилась приемка 102 новых автобусов марок "ЛиАЗ-6213" и Volgabus-6271. "Гармошки" в ближайшем будущем получится увидеть на маршрутах почти во всех районах города.

По данным комитета по транспорту Северной столицы, вместимость этих автобусов составляет до 155 пассажиров. Транспортные средства доступны для маломобильных петербуржцев, оборудованы мультимедийными и информационными системами.

Отмечается, что в этом году ГУП "Пассажиравтотранс" провело масштабное обновление подвижного состава. Всего в город поставили около 560 автобусов различной вместимости.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти 1 января 2025 года на маршруты выйдут новые автобусы.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга