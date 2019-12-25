После пожара в доме Чубакова из квартиры петербурженки пропали бронзовые скульптуры и часы XIX века стоимостью 1,7 млн

По данному адресу 9 октября был пожар, выгорело около 20 квартир. Данная квартира также имеет повреждения от пожара, была не закрыта после работы сотрудников противопожарной службы.

Из квартиры на набережной реки Карповки неизвестный вынес бронзовые скульптуры и серебряные часы общей стоимостью 1,7 миллиона рублей. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию 26 октября обратилась хозяйка квартиры. Она рассказала, что в период с 16:00 11 октября до 12:00 12 октября неизвестный из четырехкомнатной квартиры дома 30 по набережной реки Карповки похитил: бронзовую скульптуру "Венера", бронзовую скульптуру "Полумесяц", бронзовую скульптуру "Танцоры", бронзовую скульптуру "Бык", бронзовую скульптуру "Летящий Конь" (художественной ценности не представляют). Также из квартиры пропали фотоаппарата "LEICA" и серебряные карманные часы XIX века с сапфирами. Сумма ущерба 1 700 000 рублей.

По данному адресу 9 октября был пожар, выгорело около 20 квартир. Данная квартира также имеет повреждения от пожара, была не закрыта после работы сотрудников противопожарной службы. Квартира оборудована охранной сигнализацией, которая от пожара вышла из строя.

Фото: Piter.tv