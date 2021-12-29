Стало известно, как в Смольном следят за общественным транспортом

На специальной карте в режиме реального времени отображаются дорожные неполадки, движение транспортных средств, заторы и коммунальные аварии.

За работой автобусов, троллейбусов и трамваев города следят в Центре управления транспорта, который был создан к Чемпионату FIFA 2018. Организация ведет ежедневный мониторинг дорожной ситуации. Об этом рассказал Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов на своей страничке "ВКонтакте".

На специальной карте в режиме реального времени отображаются дорожные неполадки, движение транспортных средств, заторы и коммунальные аварии. Кроме того, на экранах ЦУТа можно увидеть зону платной парковки, вокзалы и аэропорт города, светофоры.

Главная задача сотрудников - сделать все возможное, чтобы разгрузить улично-дорожную сеть. Большее внимание уделяют именно общественному транспорту и его маршрутам.

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Фото: ВКонтакте / Максим Соколов