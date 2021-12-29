Весной в Петербурге запустят государственный аналог "Яндекс.Транспорта"

Интернет-портал создается в помощь поэтапному переводу петербуржцев на новую модель транспортного обслуживания.

В Петербурге появится первый государственный интернет-портал, с помощью которого жители смогут составлять маршруты проезда из одной точки в другую, видеть свое местоположение, получать информацию о расписании городского и пригородного транспорта и не только. Сегодня этот функционал можно найти в приложениях "2ГИС", "Яндекс.Транспорт" или в "Яндекс.Карты".

Еще в ноябре прошлого года СПб ГКУ "Организатор перевозок" объявило аукцион на выполнение работ по развитию государственной информационной системы "Автоматизированная система управления городским и пригородным пассажирским транспортом общего пользования в Санкт-Петербурге" и созданию под нее интернет-портала. Начальная цена контракта – 12,8 млн рублей. Победителем аукциона стал Научно-производственный центр "БизнесАвтоматика", предложив почти 12,4 млн рублей.

Как рассказали в пресс-службе центра "Невским Новостям", портал создается в помощь поэтапному переводу петербуржцев на новую модель транспортного обслуживания. Систему также наполнят новым функционалом. Полностью перейти на новую версию интернет-портала планируется уже в марте этого года.

Также весной этого года в Петербурге начнется транспортная реформа. В городе планируют отказаться от маршруток, кондукторов, а также появятся новые автобусы и остановки. Транспортная реформа пройдет в три этапа. Первый этап начнется в апреле этого года – на дорогах начнут исчезать маршрутки. Их начнут заменять на автобусы.

Фото: Piter.TV