Очевидцы рассказали о возгорании на станции метро "Василеостровская"

По эскалатору на станцию спускались пожарные.

Петербуржцы заметили около входа на станцию метро "Василеостровская" сотрудников полиции и МЧС. Об этом очевидцы сообщили в tg-канале "Петербург с огоньком".

По эскалатору на станцию спускались пожарные. За ними шли сотрудники правоохранительных органов.

Выяснилось, что поступила заявка о возгорании в городской подземке, сообщили "Невские Новости". Информация не подтвердилась.

Ранее на Piter.tv: бабушка и подросток попали в больницу после пожара в квартире на улице Котина.

Фото: Piter.tv