Очевидцы рассказали о возгорании на станции метро "Василеостровская"

Петербуржцы заметили около входа на станцию метро "Василеостровская" сотрудников полиции и МЧС. Об этом очевидцы сообщили в tg-канале "Петербург с огоньком".
По эскалатору на станцию спускались пожарные. За ними шли сотрудники правоохранительных органов.
Выяснилось, что поступила заявка о возгорании в городской подземке, сообщили "Невские Новости". Информация не подтвердилась.
Ранее на Piter.tv: бабушка и подросток попали в больницу после пожара в квартире на улице Котина.
Фото: Piter.tv
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