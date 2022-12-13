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Очевидцы рассказали о возгорании на станции метро "Василеостровская"
Сегодня, 17:06
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Очевидцы рассказали о возгорании на станции метро "Василеостровская"

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По эскалатору на станцию спускались пожарные.

Петербуржцы заметили около входа на станцию метро "Василеостровская" сотрудников полиции и МЧС. Об этом очевидцы сообщили в tg-канале "Петербург с огоньком".

По эскалатору на станцию спускались пожарные. За ними шли сотрудники правоохранительных органов. 

Выяснилось, что поступила заявка о возгорании в городской подземке, сообщили "Невские Новости". Информация не подтвердилась. 

Ранее на Piter.tv: бабушка и подросток попали в больницу после пожара в квартире на улице Котина.

Фото: Piter.tv

 

Теги: василеостровская, метро, мчс, пожар в метро, спасатели
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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