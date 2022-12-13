Бабушка и подросток попали в больницу после пожара в квартире на улице Котина

Соседи владельца горящей квартиры надышались угарным газом.

В Красносельском два человека пострадали во время пожара. Возгорание произошло в квартире дома № 7/1 на улице Котина. Об этом сообщили на портале "Мегаполис".

Огонь распространился по площади 14 "квадратов". С пламенем боролись 17 спасателей. Они потушили жилье за 33 минуты.

В результате случившегося пострадали соседи владельца квартиры. Пенсионерка и подросток надышались угарным газом. Родственников доставили в больницу.

По словам местных жителей, дым быстро распространился по всему подъезду. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Фото: Piter.tv