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Бабушка и подросток попали в больницу после пожара в квартире на улице Котина
Сегодня, 16:49
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Бабушка и подросток попали в больницу после пожара в квартире на улице Котина

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Соседи владельца горящей квартиры надышались угарным газом.

В Красносельском два человека пострадали во время пожара. Возгорание произошло в квартире дома № 7/1 на улице Котина. Об этом сообщили на портале "Мегаполис".

Огонь распространился по площади 14 "квадратов". С пламенем боролись 17 спасателей. Они потушили жилье за 33 минуты. 

В результате случившегося пострадали соседи владельца квартиры.  Пенсионерка и подросток надышались угарным газом. Родственников доставили в больницу.

По словам местных жителей, дым быстро распространился по всему подъезду. Обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.tv: в баре на Думской 15-летняя девочка отравилась алкоголем.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пожар в квартире, пострадали во время пожара, улица котина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Происшествия, Пожар,

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