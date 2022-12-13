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В баре на Думской 15-летняя девочка отравилась алкоголем
Сегодня, 15:40
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В баре на Думской 15-летняя девочка отравилась алкоголем

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Врачи диагностировали у подростка отравление этанолом.

В одном из баров Петербурга школьница отравилась алкоголем. Инцидент произошел на Думской улице. Об этом сообщили в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

Девушку нашли лежащей на дороге около бара Belgrad. Прохожие вызвали скорую для пострадавшей. Медики диагностировали у 15-летней пациентки отравление этанолом. Она находится в тяжелом состоянии. 

Делом заинтересовались сотрудники полиции. Сейчас правоохранители изымают записи с камер видеонаблюдения. 

Девочка не смогла объяснить стражам порядка, что с ней произошло. Сейчас полиция выясняет, почему ребенка впустили в бар.

Ранее на Piter.tv: стали известны подробности нападения собаки на ребенка в Невском районе.

Фото: Piter.tv

Теги: девочка отравилась этанолом, думская, отравление в баре, полиция, скорая
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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