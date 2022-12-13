В баре на Думской 15-летняя девочка отравилась алкоголем

Врачи диагностировали у подростка отравление этанолом.

В одном из баров Петербурга школьница отравилась алкоголем. Инцидент произошел на Думской улице. Об этом сообщили в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

Девушку нашли лежащей на дороге около бара Belgrad. Прохожие вызвали скорую для пострадавшей. Медики диагностировали у 15-летней пациентки отравление этанолом. Она находится в тяжелом состоянии.

Делом заинтересовались сотрудники полиции. Сейчас правоохранители изымают записи с камер видеонаблюдения.

Девочка не смогла объяснить стражам порядка, что с ней произошло. Сейчас полиция выясняет, почему ребенка впустили в бар.

Ранее на Piter.tv: стали известны подробности нападения собаки на ребенка в Невском районе.

Фото: Piter.tv