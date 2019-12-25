На Митрофаньевском шоссе загорелась кабина "Газели"

Пожар потушили за 14 минут.

Сегодня утром, 8 декабря, в Московском районе произошел пожар. На Митрофаньевском шоссе у дома № 29 вспыхнула кабина водителя в автомобиле "Газель". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 05:37. На место случившегося прибыли две спецмашины и 10 человек личного состава. К этому времени кабина машины выгорела по всей площади.

В 05:51 пожар потушили. Сведения о пострадавших не поступали.

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Фото: Piter.tv

