Росгвардейцы спасли мужчину и организовали эвакуацию жильцов в Петроградском районе

Рано утром сотрудники Росгвардии обнаружили возгорание в коммунальной квартире в доме на Петрозаводской улице.

Около пяти часов утра сотрудники отдела вневедомственной охраны по Петроградскому району обнаружили возгорание в коммунальной квартире в доме на Петрозаводской улице и организовали эвакуацию жильцов.

Как сообщили в пресс-службе УВО, сотрудники находились на маршруте патрулирования, когда увидели густой дым на пятом этаже здания, сообщили об этом в центр оперативного управления, после чего на место вызвали пожарных и карету скорой помощи.

Старшие прапорщики полиции Евгений Чулков и Георгий Ермолаев, а также прапорщики полиции Максим Денисов и Чаштык Донгак сообщили жильцам дома, многие из которых еще спали и не подозревали об опасности, о необходимости покинуть здание из-за пожара. Затем, не дожидаясь приезда спасателей, росгвардейцы направились на этаж, где происходило возгорание.

В коммунальной квартире росгвардейцы обнаружили жильца с явными признаками отравления угарным газом и серьезными ожогами, он не мог сам покинуть квартиру. После спасения мужчину госпитализировали, о его состоянии сейчас ничего неизвестно.

Фото и видео: пресс-служба УВО по городу и области