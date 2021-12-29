Главой экономической полиции Петербурга и Ленобласти стал начальник УЭБ Москвы Лобанов

Эта должность освободилась после масштабной проверки МВД.

В Петербург из Москвы переедет новый глава экономической полиции Михаил Лобанов. В столице три года он де-юре занимал аналогичную должность. Об этом пишет "Фонтанка".

Приказ о кадровой перестановке подписал глава МВД Владимир Колокольцев. В 2017 году Лобанова назначили на должность замначальника Контрольно-ревизионного управления МВД России, через два года повысили до начальника экономической полиции Москвы. В 2020 году Лобанову присвоили специальное звание "генерал-майор полиции".

Место главы петербургского УЭБ освободилось после масштабной проверки МВД. Кроме начальника экономической полиции Ульянова своих должностей лишились глава УСБ Васильев, заместители Ульянова – Смирнов и Кузяев, а также руководитель знаковой оперативно-разыскной части Казаков.

Фото: 77.мвд.рф