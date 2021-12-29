В экономической полиции Петербурга грядут новые увольнения после "обысков"

Формальные нарушения обнаружили в работе восьми сотрудников.

В Управление экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти прошла масштабная проверка, которую федеральные СМИ назвали "обыском". Как пишут 47news, формальные нарушения нашли в работе восьми сотрудников. Все они пришли работать в УЭБ при старом руководстве. Не исключено, что после служебной проверки их уволят.

Новый год начался для петербургской полиции с кадровой чистки. По данным "Фонтанки", сначала уволили начальника УСБ Васильева, руководителя УЭБ Ульянова, его заместителя Смирнова. Далее органы расстались еще с одним заместителем Ульянова – Кузяевым, а также с руководителем знаковой оперативно-розыскной части Казаковым. Все вышеперечисленные – москвичи, пришедшие за начальником ГУ МВД Романом Плугиным.

Ранее мы писали, что экс-сотрудница полиции получила условный срок за хищение более 746 тысяч рублей.

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