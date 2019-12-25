СМИ: активисты имеют на руках 1000 файлов ФСИН о пытках в региональных СИЗО.

Правозащитники опубликовали новые эпизоды пыток в тюремной больнице в Саратовской области. Известно, что роликами поделился общественный проект. Специалисты уточнили, что снятые записи с издевательствами над заключенными сделаны в тюремном госпитале Саратовской области. Активисты заявили, что в отношении потерпевших регулярно совершались тяжкие и особо тяжкие преступления, которые скрывались надзорными лицами.

Публикуем кадры, подтверждающие как минимум ещё четыре эпизода насильственных действий и истязаний, пыток и унижений в ОТБ-1 УФСИН по Саратовской области. Это видео и иные материалы. комментарий к посту

Напомним, что с 5 октября ФСИН начала служебную проверку по факту размещенных в Интернете данных о пытках пациентов в тюремной туберкулезной больнице в Саратовской области. Автор видео заявил, что снимал произошедшее на территории ФКУ ОТБ-1. Достоверность информации проверяется. По итогам проверки сообщения СМИ возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 132 УК РФ за насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц согласно предварительному сговору. Известно, что на данный момент глава местного УФСИН написал рапорт об отставке. Также основатель правозащитного проекта Владимир Осечкин сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" о том, что правозащитники имеют более 1000 видеофайлов ФСИН. Они подтверждают системный характер пыток в СИЗО Иркутской, Саратовской и Владимирской областей.

Фото: Pixabay.com

