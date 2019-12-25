ФСИН начала проверку информации о пытках в тюремной больнице в Саратовской области

Инцидент произошел в Областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области.

Сотрудники центрального аппарата российской Федеральной службы исполнения наказаний выехали в Саратовскую область проверять информацию о пытках мужчины в одной из тюрем. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что поводом для проверки послужили появившиеся в интернете видео и публикации средств массовой информации о "противоправных действиях" в отношении неустановленного мужчины. По данным СМИ, инцидент произошел в Областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области.

Для проверки достоверности информации в Саратовскую область директором ФСИН Александром Калашниковым была направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН. из сообщения ФСИН

В ведомстве уточнили, данное мероприятие находится на особом контроле руководства Федеральной службы исполнения наказаний.

Ранее российская правозащитная организация "Комитет против пыток" опубликовала материал, в котором заявлялось, что из 122 сотрудников правоохранительных органов, привлеченных к уголовной ответственности, 52 получили условное наказание за пытки задержанных. Отмечается, более чем за 20 лет в семи субъектах страны было установлено 219 случаев жестокого обращения с 291 гражданином, которые были задержаны полицейскими. 70 сотрудников, проходивших по уголовным делам, получили реальные сроки. В среднем они получили четыре года лишения свободы.

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